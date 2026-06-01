Политолог предупредил о последствиях возможной отмены безвиза между Сербией и Россией

Эксперт прокомментировал появившуюся информацию о том, что в Сербии обсуждают введение визового режима для российских граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возможная отмена безвизового режима между Россией и Сербией может стать серьезным политическим сигналом и свидетельством дальнейшего сближения Белграда с Европейским союзом. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института стран СНГ, политолога Александра Дудчака.

Эксперт прокомментировал появившуюся информацию о том, что в Сербии обсуждают введение визового режима для российских граждан в рамках курса на евроинтеграцию.

По мнению политолога, отказ от безвизового режима станет не просто техническим решением, а важным внешнеполитическим шагом.

- Это будет не самый лучший шаг со стороны сербского руководства. Оно распишется в сдаче очередной части своего суверенитета. Если отменят визы, это будет означать, что власти делают свой выбор в пользу так называемой евроинтеграции и соглашаются ущемить свою идентичность, - сообщил Александр Дудчак.

Эксперт также считает, что в случае дальнейшего сближения с Евросоюзом давление на Белград может усилиться. По его мнению, следующим требованием со стороны Брюсселя может стать присоединение Сербии к санкционной политике в отношении России.

Политолог добавил, что возможное введение антироссийских ограничений способно повлиять и на экономические отношения между странами. В частности, Москва может пересмотреть условия поставок энергоносителей.

Сейчас россияне могут въезжать в Сербию без виз и находиться на территории страны до 30 дней. Официального решения об изменении действующего порядка пока не принято.