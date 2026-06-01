Катя Лель призналась, что готова к новому браку с мужчиной младше нее

Разведенная Катя Лель готова к новым отношениям. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Катя Лель рассказала о своей личной жизни и призналась, что не исключает нового брака. Как сообщает Peterburg2.ru , артистка уже давно сформировала для себя образ идеального мужчины и готова ждать того, кто будет соответствовать ее представлениям.

Недавно певице исполнился 51 год, однако возраст будущего избранника для нее имеет принципиальное значение. По словам Лель, она рассматривает в качестве потенциального супруга мужчину не старше 35 лет.

Артистка призналась, что еще несколько лет назад составила подробный список качеств, которыми должен обладать ее идеальный спутник жизни. В нем оказалось около сотни пунктов.

Среди предпочтений певицы: карие глаза, темные волосы, спортивное телосложение и высокий рост. Однако внешность для нее далеко не единственный критерий. Еще артистка будет смотреть на внутренний мир будущего избранника.

Певица также в шутливой форме добавила, что не отказалась бы познакомиться даже с представителем внеземной цивилизации, если он окажется привлекательным и интересным человеком.

Кроме того, артистка призналась, что в идеале хотела бы видеть рядом мужчину с дипломатическим статусом.