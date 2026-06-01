Катя Лель призналась, что готова к новому браку с мужчиной младше нее

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Певица Катя Лель рассказала о своей личной жизни и призналась, что не исключает нового брака. Как сообщает Peterburg2.ru , артистка уже давно сформировала для себя образ идеального мужчины и готова ждать того, кто будет соответствовать ее представлениям.
Недавно певице исполнился 51 год, однако возраст будущего избранника для нее имеет принципиальное значение. По словам Лель, она рассматривает в качестве потенциального супруга мужчину не старше 35 лет.
Артистка призналась, что еще несколько лет назад составила подробный список качеств, которыми должен обладать ее идеальный спутник жизни. В нем оказалось около сотни пунктов.
Среди предпочтений певицы: карие глаза, темные волосы, спортивное телосложение и высокий рост. Однако внешность для нее далеко не единственный критерий. Еще артистка будет смотреть на внутренний мир будущего избранника.
Певица также в шутливой форме добавила, что не отказалась бы познакомиться даже с представителем внеземной цивилизации, если он окажется привлекательным и интересным человеком.
Кроме того, артистка призналась, что в идеале хотела бы видеть рядом мужчину с дипломатическим статусом.