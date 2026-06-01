Наташа Королева поддержала невестку после вылета из шоу «Сокровища императора»

Невестка Наташи Королевой хотела потратить выигрыш на операцию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Наташа Королева поддержала свою невестку Мелиссу после неудачного выступления в телевизионном проекте Сокровища императора. Как сообщает Peterburg2.ru, восьмой выпуск программы завершился для их команды выбыванием из борьбы за главный приз.

Финальные испытания проходили в китайском городе Чунцин. Участникам предстояло выполнить ряд необычных заданий, среди которых управление роботами, экзамен по хореографии и написание сложных китайских иероглифов.

По данным издания, команда Королевой успешно справлялась с испытаниями, однако решающим фактором стала задержка такси. Из-за потерянного времени участницы пришли к финишу последними и покинули проект.

Особенно тяжело поражение переживала Мелисса. Девушка до последнего надеялась, что результаты могут измениться, и не сразу поверила словам ведущих шоу.

Когда итоги подтвердили ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян, девушка не смогла сдержать слез.

Позже Мелисса призналась, что участие в проекте было для нее особенно важным. Она рассчитывала на победу не только ради спортивного интереса, но и ради возможности оплатить необходимую челюстно-лицевую операцию. По словам девушки, она хотела самостоятельно решить этот вопрос и не обращаться за финансовой помощью к родственникам.

Королева отметила, что именно в сложных ситуациях раскрываются настоящие качества человека.