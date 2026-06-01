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НовостиЗвезды1 июня 2026 20:40

Наташа Королева поддержала невестку после вылета из шоу «Сокровища императора»

Мелисса расплакалась после поражения, признавшись, что надеялась выиграть деньги на операцию
Юлия СТАЛИНА
Невестка Наташи Королевой хотела потратить выигрыш на операцию.

Невестка Наташи Королевой хотела потратить выигрыш на операцию.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Наташа Королева поддержала свою невестку Мелиссу после неудачного выступления в телевизионном проекте Сокровища императора. Как сообщает Peterburg2.ru, восьмой выпуск программы завершился для их команды выбыванием из борьбы за главный приз.

Финальные испытания проходили в китайском городе Чунцин. Участникам предстояло выполнить ряд необычных заданий, среди которых управление роботами, экзамен по хореографии и написание сложных китайских иероглифов.

По данным издания, команда Королевой успешно справлялась с испытаниями, однако решающим фактором стала задержка такси. Из-за потерянного времени участницы пришли к финишу последними и покинули проект.

Особенно тяжело поражение переживала Мелисса. Девушка до последнего надеялась, что результаты могут измениться, и не сразу поверила словам ведущих шоу.

Когда итоги подтвердили ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян, девушка не смогла сдержать слез.

Позже Мелисса призналась, что участие в проекте было для нее особенно важным. Она рассчитывала на победу не только ради спортивного интереса, но и ради возможности оплатить необходимую челюстно-лицевую операцию. По словам девушки, она хотела самостоятельно решить этот вопрос и не обращаться за финансовой помощью к родственникам.

Королева отметила, что именно в сложных ситуациях раскрываются настоящие качества человека.