В Ленобласти задержали двух браконьеров-рыбаков. Фото: max.ru/id4700000518_gos

Двух браконьеров поймали в Ленобласти на реке Оять с крупным уловом. Инцидент произошел в Лодейнопольском районе. Река известна своими нерестилищами. Двое местных жителей - 55-летний мужчина и его 46-летний товарищ - использовали запрещенные орудия лова - рыболовные сети, в месте нереста водных биоресурсов и на их миграционных путях. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

- В ходе проверки у нарушителей были изъяты: 5 сетей, 2 лодки и 32 рыбы, среди которых 27 лещей, линь и щука. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, предварительно оценили в 32 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту дознавателем Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.