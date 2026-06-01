Около 2 тысяч человек ежегодно получают грант на реализацию научных проектов в Петербурге

За последние годы Петербург укрепил свое положение как научный центр России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние годы Петербург укрепил свое положение как научный центр России. Образование и наука играют важную роль в жизни значительной части трудоспособного населения города. Каждый год в Северной столице проводится более тридцати научно-образовательных конкурсов, двадцать из которых направлены на поддержку молодых талантов. По итогам этих конкурсов около двух тысяч человек ежегодно получают поддержку от города. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

- В праздничные дни также вручаются премии в области науки и образования. За последние четверть века сотни ученых были отмечены премиями за выдающиеся достижения в науке и технике, - рассказал Беглов.

Создаются уникальные технологические долины, объединяющие образование, науку и передовые предприятия. Так, на юге города строится ИТМО-Хайпарк, проектируется Невская дельта. На севере планируется создание «Технополиса» Политеха. Четвертая долина будет расположена в Кронштадте и будет заниматься энергетическими проектами. Пятая долина может появиться на Васильевском острове при партнерстве с федеральным центром «Сириус».