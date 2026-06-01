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НовостиОбщество1 июня 2026 18:15

Полный запрет вейпов в России могут ввести к 2030 году

Решение этого вопроса поручат губернаторам
Александр ДЫБИН
Вейпы могут запретить в России.

Вейпы могут запретить в России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне может быть введен к 2030 году. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, дискуссия о запрете ведется уже несколько лет. Сейчас в ГД рассматривается законопроект, предполагающий лицензирование розничной торговли табаком и вейпами.

- У губернаторов в руках будет возможность регулировать продукцию, в том числе вейпы. И есть правительственная поправка, которая предполагает дать возможность губернаторам и региональным законодательным собраниям вводить такую же жесткую норму о полном запрете продажи вейпов на территории региона. Это будет в виде эксперимента на ближайшие годы – может быть, до 2030-го. И в случае, если этот эксперимент будет удачный, то не исключаю, что это будет основанием для полного запрета продажи вейпов, – пояснил Леонов.

Ранее власти Петербурга заявляли, что работают над тем, чтобы Северная столица стала первым регионом, где в России запретят вейпы и подобные устройства.