Онколог Черемушкин назвал неочевидную причину рака

Врач назвал неочевидные причины рака. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Регулярные травмы слизистых острыми предметами, включая неправильно установленные протезы, и пренебрежение своевременной санацией полости рта способны увеличить риск развития рака. Об этом изданию «Абзац» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. Доктор объяснил, что вероятность появления злокачественных клеток зависит от того, как долго человек травмирует то или иное место. При регулярном воздействии на него происходят изменения в тканях, появляется воспалительная реакция.

- Курение – самый активный фактор. Помимо него опасность создают все вещества, вызывающие некие эйфорические ощущения. Те, кто несвоевременно или вообще не санируют полость рта, – тоже туда дорога, потому что хроническое воспаление ведет к фиброзам и возможному появлению очагов опухоли. Регулярная травматизация места острым или другим бытовым предметом тоже способствует развитию онкологии. Тут решается, будет ли она вызывать изменения ткани. Если у человека появляется хроническая реакция, но он продолжает тревожить место, это опасно. Пожилым людям стоит быть особенно внимательными с протезами, – сказал Черемушкин.

При возникновении дискомфорта, болезненных ощущений и неприятного запаха изо рта доктора советуют незамедлительно обращаться за помощью.

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