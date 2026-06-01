Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рискует лишиться недвижимости в России из-за долгов

Елена Исинбаева задолжала за ЖКХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева может лишиться своей недвижимости в России из-за долгов перед налоговой службой. Об этом изданию «Абзац» заявил эксперт по ЖКХ Денис Хмелевской. По его словам, процедура взыскания может привести к принудительной продаже активов спортсменки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Исинбаевой грозит блокировка банковских счетов из-за задолженности перед ФНС в размере 705 тыс. рублей.

- После накопления долга налоговый орган присылает требование об оплате. Если оно игнорируется, принимаются обеспечительные меры: выносится решение о взыскании и приостанавливаются операции по счетам. Если денег на счетах не хватает, начинают накладывать арест на имущество, в том числе недвижимое. Процедура взыскания будет реализована приставами на основании решения налогового органа. Единственное жилье обычно не продается, но другие объекты могут быть реализованы для покрытия долга, – пояснил Хмелевской.

Специалист добавил, что закон позволяет взыскивать средства, как через суд, так и во внесудебном порядке. Последний вариант является наиболее быстрым и применяется, когда задолженность очевидна и не оспаривается налогоплательщиком.