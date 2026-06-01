В Кузбассе на район с населением 1,1 млн человек осталось два роддома

Роддом закрылся в Кузбассе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области, на неопределенный срок закрылся роддом городской больницы. Речь идет о роддоме в населенном пункте Мыски, сообщает издание VSE42.ru. Журналистам информацию о закрытии родильного дома подтвердили в учреждении.

– На данный момент для приема родов беременные временно перенаправляются в роддома Междуреченска, Новокузнецка и Кемерова, – сказали в больнице.

Таким образом, в Южной агломерации Кузбасса с населением 1,1 млн человек осталось всего два роддома – роддом №2 в Новокузнецке и роддом в Междуреченской городской больнице. Из Мысков роженицам придется ездить или 25 км в соседний город, или 53 км в столицу юга. Вариант для самых терпеливых – Кемерово в 286 км.

Экстренных рожениц будут принимать в ургентных залах, которые есть в том числе в Мысках. Однако такой вариант местных жителей не очень устраивает.

– Женщина вправе выбирать, где ей рожать: в перинатальном центре, до которого 5 ч езды, или роддоме, до которого 5 мин. Ведь роды – дело непредсказуемое, и в дороге или дома в ожидании скорой никому не хочется родить, – сказала мысковчанка в соцсетях.

Напомним, в Новокузнецке последний оставшийся роддом тоже планировали в июне временно закрыть на дезинфекцию, но потом сроки перенесли на ноябрь. Если к тому времени мысковский не возобновит работу, то на весь юг региона останется единственный роддом – в Междуреченске.