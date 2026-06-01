В Кемеровской области застрелили 17-летнего подростка

Информация о гибели подростка проверяется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области обсуждают новость о гибели 17-летнего подростка. Парень мог стать жертвой огнестрела. Как сообщает издание VSE42.ru, информация об смерти молодого человека появилась в соцсетях. О том, что ночью в Крапивинском округе, на трассе Междугорное – Крапивино погиб 17-летний парень, заявила местная жительница. Женщина назвалась матерью погибшего. В публикации сказано, что взрослые мужчины застрелили подростка, правоохранители задержали подозреваемых. По предварительной информации, парня могли перепутать с оленем.

Другой очевидец добавил, что задержанные путаются в показаниях.

– Виновные несут бред: сначала думали, что олень, потом бобры, – сказала местная жительница.

В экстренных службах региона журналистам косвенно подтвердили факт трагедии, однако точных данных пока нет. Силовики готовят официальный комментарий.