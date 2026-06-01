Венеролог Янец объяснила какой купальник лучше бикини или закрытый

Эксперт назвала, какой купальник лучше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Закрытый купальник лучше, чем бикини. Такое мнение высказала главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Кемеровской области Ольга Янец в беседе с изданием VSE42.Ru. По ее словам, с наступлением пляжного сезона вопрос защиты кожи от солнца становится как никогда актуален. С точки зрения фотоповреждающего действия ультрафиолетовых лучей, предпочтение стоит отдавать закрытым и плотным моделям купальников.

– Он уже сам по себе будет защищать кожу от проникновения ультрафиолета, – подчеркивает Ольга Янец.

Владелицам бикини врач рекомендует не пренебрегать дополнительными мерами защиты. Так, следует использовать какую-то накидку, парео, специальную пляжную защитную одежду.

Отметим, что мнение врача не приравнивается к медицинскому назначению. Имеются противопоказания, консультируйтесь с врачом.