Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 19:03

Венеролог Янец объяснила какой купальник лучше бикини или закрытый

По ее словам, на пляже стоит прятаться от Солнца
Александр ДЫБИН
Эксперт назвала, какой купальник лучше.

Эксперт назвала, какой купальник лучше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Закрытый купальник лучше, чем бикини. Такое мнение высказала главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Кемеровской области Ольга Янец в беседе с изданием VSE42.Ru. По ее словам, с наступлением пляжного сезона вопрос защиты кожи от солнца становится как никогда актуален. С точки зрения фотоповреждающего действия ультрафиолетовых лучей, предпочтение стоит отдавать закрытым и плотным моделям купальников.

– Он уже сам по себе будет защищать кожу от проникновения ультрафиолета, – подчеркивает Ольга Янец.

Владелицам бикини врач рекомендует не пренебрегать дополнительными мерами защиты. Так, следует использовать какую-то накидку, парео, специальную пляжную защитную одежду.

Отметим, что мнение врача не приравнивается к медицинскому назначению. Имеются противопоказания, консультируйтесь с врачом.