Троих аферистов осудили за хищение из горбюджета 30 млн рублей на стройке у «Зенит-Арены»

Все трое придумали мошенническую схему, чтобы обогатиться. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Троих петербуржцев признали виновными в мошенничестве при исполнении госконтрактов 2017 года на работы в Приморском парке Победы и строительство входных зон стадиона к Чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сговоре с представителями компаний «Фортис» и «Проектное Агентство» заменили дорогостоящее оборудование на дешевые аналоги. Вместо импортных затворов Jafar были закуплены подделки, на которые наклеили фальшивые заводские таблички, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Город перечислил средства «Водоканалу», который затем перевел их подрядчикам. В результате из бюджета Петербурга было похищено более 30,2 миллиона рублей.

В результате, одного из фигурантов приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу прямо в зале суда. Еще одна фигурантка получила 4 года условно и штраф в размере 500 тысяч рублей. Третий осужден на 3,5 года условно с ограничением права занимать руководящие должности в строительной сфере в течение двух лет.

С одного из виновных взыскано 30,2 миллиона рублей, с двух других - по 6 миллионов рублей в пользу Фонда капитального строительства и реконструкции Петербурга.