Более 300 школьников из Мариуполя приехали в летний лагерь в Петербург

Для школьников подготовили насыщенную культурно-образовательную программу. Фото: Смольный

Первая летняя смена для детей из Мариуполя открылась в лагере «Дружных» в Курортном районе в День защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

344 школьника и 20 сопровождающих из Мариуполя разместились в детском оздоровительном комплексе в Зеленогорске. Они стали первыми из 2300 ребят и 136 педагогов города-побратима, которые проведут часть летних каникул в Петербурге в этом году.

- Для школьников подготовили насыщенную культурно-образовательную программу. В нее вошли конкурсы, занятия в тематических кружках, интерактивные игры, экскурсии и знакомство с петербургскими школами, - уточняется в сообщении.

С 2022 года, когда между Петербургом и Мариуполем установили побратимские связи, Северную столицу на летнем отдыхе посетили уже 8706 юных мариупольцев и 528 сопровождающих. Прием детей стал доброй традицией.