Губернатор поблагодарил всех причастных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Монтаж стенда Ленобласти на площадке Петербургского международного экономического форума завершен. Губернатор Александр Дрозденко показал, как он выглядит, и пригласил участников посетить его.

- Результат еще не совсем конечный, но уже оформленный - впечатляет. Все задуманное обрело форму и смысл, - отметил Дрозденко. - За стендом стоят живые люди, которые его придумывали и собирали.

Стенд Ленобласти на ПМЭФ-2026 Видео: Александр Дрозденко/telegram

Накануне активная молодежь из Агентства экономического развития весь день досконально проверяла ход монтажа. Они вымеряли до сантиметра расстановку мебели и готовили стенд к открытию. Губернатор поблагодарил всех причастных.

Дрозденко пригласил участников и гостей форума на стенд 47-го региона в павильон H. Ориентиром послужит маяк. Глава региона предложил приходить обсуждать проекты, подписывать соглашения или просто заходить на огонек.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». В программе также форумы для малого бизнеса, креативных индустрий и молодежи, фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры.