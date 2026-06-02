Поезд Симферополь - Петербург отменили из-за закрытия станции Джанкой

Пассажирам отмененного рейса предложили полностью вернуть деньги за билеты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поезд №078 Симферополь - Петербург, выехавший 1 июня, не проследует далее станции Джанкой. Причина - временное закрытие железнодорожной станции Джанкой по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

- Пассажирам отмененного рейса предложили либо полностью вернуть деньги за билеты, либо пересесть на поезд Евпатория – Москва, - отмечается в сообщении.

Также задерживается на час поезд №007 Петербург - Севастополь, отправившийся в путь 31 мая. Ограничения на станции Джанкой затронули и другие направления.

Поезда следуют в обход по измененным маршрутам. Посадка и высадка на станции временно приостановлены до особого распоряжения. Для пассажиров организовали бесплатные автобусные трансферы до ближайшей станции Урожайная.