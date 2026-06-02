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НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:42

Подростки на питбайках устроили гонку с полицией и попали в ДТП в Петербурге

Парни опасно маневрировали между машинами
Регина МАРИНЕЦ
На всех составили административные материалы.

На всех составили административные материалы.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Трое подростков лишились питбайков после аварии в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить троих несовершеннолетних на питбайках. Юные водители ехали по Петергофскому шоссе, но игнорировали требования полицейских и попытались скрыться. Они опасно маневрировали между машинами.

Двое подростков - 14 и 15 лет - стали участниками дорожно-транспортного происшествия. К счастью, авария оказалась несерьезной. Третьего нарушителя, 16-летнего питбайкера, полицейские остановили и задержали.

- На всех составили административные материалы. Питбайки изъяли и отправили на спецстоянку. Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспекторы вызовут на беседу юных гонщиков и их родителей, - добавили в полиции.

Кроме того, рассмотрят вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей.