Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2026 8:32

Прокуратура потребовала очистить 3 тысячи гектаров от борщевика в Изваре

Сорняк разрастается по сельскохозяйственным землям
Регина МАРИНЕЦ
Собственник - юридическое лицо - не очистил территорию от борщевика Сосновского.

Собственник - юридическое лицо - не очистил территорию от борщевика Сосновского.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Три тысячи гектаров сельскохозяйственной земли заросли борщевиком в Изваре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Собственник - юридическое лицо - не очистил территорию от борщевика Сосновского. Сорняк опасен для людей, вызывая ожоги. Кроме того, он быстро разрастается, вытисняя все другие растения, то есть буквально захватает территорию.

- Прокуратура выявила нарушение федерального закона об обороте сельхозземель и областного законодательства. Ведомство направило иск в суд, - сообщили в надзорном органе.

Прокуроры требуют от собственника провести расчистку участка от борщевика, а также рекультивацию земель. После этого участок должны вернуть в сельскохозяйственный оборот. Исковое заявление пока находится на рассмотрении.