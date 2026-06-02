Прокуратура потребовала очистить 3 тысячи гектаров от борщевика в Изваре

Собственник - юридическое лицо - не очистил территорию от борщевика Сосновского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Три тысячи гектаров сельскохозяйственной земли заросли борщевиком в Изваре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Собственник - юридическое лицо - не очистил территорию от борщевика Сосновского. Сорняк опасен для людей, вызывая ожоги. Кроме того, он быстро разрастается, вытисняя все другие растения, то есть буквально захватает территорию.

- Прокуратура выявила нарушение федерального закона об обороте сельхозземель и областного законодательства. Ведомство направило иск в суд, - сообщили в надзорном органе.

Прокуроры требуют от собственника провести расчистку участка от борщевика, а также рекультивацию земель. После этого участок должны вернуть в сельскохозяйственный оборот. Исковое заявление пока находится на рассмотрении.