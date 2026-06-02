Синоптик Колесов: Погода на ПМЭФ-2026 будет теплой, но без рекордов

Самым холодным форумом стоит признать 2009 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в дни Петербургского международного экономического форума обещает быть достаточно теплой, воздух прогреется до +22…+27 градусов. Однако, по словам главного синоптика города Александра Колесова, бывало и жарче.

- Рекорд держится за 2014 годом, когда с 3 по 6 июня воздух раскалялся до +29…+31,5 градуса. Второе место делят 2019 и 2024 годы. В 2019-м температура поднималась до +27…+31,4, а в прошлом году было стабильное тепло до +26…+27 градусов, - пояснил Колесов в своем telegram-канале.

А вот самым холодным форумом стоит признать 2009 год. Тогда столбики термометров показывали всего +10…+12 градусов. Этот же год оказался и самым дождливым: дожди шли каждый день, а сумма осадков превысила 35 миллиметров.

Сухих периодов за всю историю форума было даже больше, чем дождливых. Осадков не было в 2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2019 и 2021 годах. В те же годы Петербург получал максимум солнечного света - до 53-57 часов за весь форум.