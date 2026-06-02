Памятник природы «Река Величка» включили в охранную зону Ленобласти

Главная цель - защитить уникальный природный комплекс. Фото: Комитет по природным ресурсам региона

Охранную зону создадут для памятника природы регионального значения «Река Величка» в Выборгском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Главная цель - защитить уникальный природный комплекс от негативного влияния хозяйственной деятельности на соседних участках, - уточнили в пресс-службе Комитета по природным ресурсам региона.

Теперь в охранной зоне запрещено строительство и реконструкция зданий и сооружений. Исключение сделали только для населенных пунктов. Также нельзя размещать отходы, загрязнять водоемы и почву. Под запрет попали геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых.

Памятник природы «Река Величка» находится в 105 километрах к северо-западу от Петербурга, недалеко от поселка Заречье. Его создали для сохранения реки и прибрежных территорий с высоким биологическим разнообразием.