Бросивший цветы в Вечный огонь петербуржец заявил, что хотел согреться

Мужчина принес с собой пиво. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который бросил цветы с мемориала в Вечный огонь 9 мая. Его обвиняют по статье «Осквернение мемориального сооружения».

По версии следствия, 9 мая пьяный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на Марсовом поле. Он зашел внутрь гранитного каре мемориала «Борцам революции». Этот памятник признан объектом исторического и культурного наследия.

- Мужчина поставил бутылку с пивом рядом с пламенем Вечного огня. Затем он взял цветы, которые возложили к мемориалу в День Победы, и бросил их прямо в огонь. По словам самого фигуранта, он таким образом пытался сделать пламя еще больше, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов.

Следователи квалифицировали его действия как оскорбление памяти защитников Отечества. Материалы уголовного дела уже переданы судье.