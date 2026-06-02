Россиянок предупредили о нападениях на отдыхе за границей

По словам эксперта, подобные преступления могут преследовать разные цели: от кражи имущества до более тяжких преступлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдых за рубежом может обернуться серьезными проблемами для туристок, если не соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката Константина Степанова, который предупредил о случаях, когда злоумышленники подмешивают снотворные вещества в напитки отдыхающих.

По словам эксперта, подобные преступления могут преследовать разные цели: от кражи имущества до более тяжких преступлений.

- Первый сценарий - это банальная кража. Пока девушка находится «в отключке», грабят номер в отеле, снимают деньги с карт через ее мобильный телефон, похищают украшения, - сообщил Константин Степанов. - Другое возможное развитие событий - изнасилование. Жертва не может сопротивляться, а наутро ничего не помнит. Доказать что-то почти невозможно.

По его словам, существуют и более опасные схемы. Злоумышленники могут использовать сильнодействующие вещества, чтобы вовлечь человека в противоправную деятельность или получить компрометирующие материалы для дальнейшего шантажа.

- Жертву могут втянуть в зависимость, использовать для перевозки запрещенных веществ или снять компрометирующее видео для последующего давления, - пояснил адвокат.

Особую осторожность, по мнению Степанова, следует проявлять во время отдыха в Турции или Египте. Эксперт считает, что в спорных ситуациях туристам бывает сложно добиться справедливого разбирательства в другой стране. Юрист рекомендует не оставлять напитки без присмотра, не принимать угощения от незнакомцев и внимательно следить за своими банковскими картами и мобильными устройствами.