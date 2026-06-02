Рыбак из Карелии утонул в Святозере

Спасатели провели поисковые работы и обнаружили тело пропавшего в воде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тело рыбака достали из Святозера в Карелии. Об этом пишет портал «Карелинформ».

Несчастный случай произошел в Пряжинском районе. Местный житель из села Святозеро отправился на рыбалку на одноименное озеро, но в назначенное время домой не пришел.

- Родственники забеспокоились. Они попытались связаться с мужчиной, но дозвониться не смогли. Тогда они сразу обратились в экстренные службы, - пишет сетевое издание.

На озеро оперативно выехали сотрудники МЧС. Спасатели провели поисковые работы и обнаружили тело пропавшего в воде. Они извлекли его из озера и передали следственным органам. Теперь специалистам предстоит выяснить точные обстоятельства гибели мужчины.

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