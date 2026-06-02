Музей «Императорские яхты» в Петергофе будет работать бесплатно 9 июня

Экскурсионное обслуживание в день бесплатного посещения не предоставляется. Фото: ГМЗ «Петергоф»

Музей «Императорские яхты» в Петергофе откроет двери для бесплатного посещения 9 июня, в день рождения Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Вход свободный с 10:30 до 16:30, но билеты нужно заранее оформить на официальном сайте. Количество мест ограничено. Добавим, что музей находится на территории Нижнего парка. Чтобы попасть внутрь, сначала нужно купить входной билет в парк.

- Экскурсионное обслуживание в день бесплатного посещения не предоставляется, - подчеркнули в ГМЗ «Петергоф».

Выставка рассказывает о том, как зарождался российский флот и как жила императорская семья на воде. Например, гости узнают, на какой яхте держали коров и какое судно признавали лучшим в кораблестроении. Среди экспонатов - личные вещи Петра I: морская шинель и шкиперская куртка. Также покажут мундирное платье Екатерины II, которое она носила как почетный член флота.