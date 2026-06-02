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НовостиОбщество2 июня 2026 12:04

Аптечный магнат снял Филармонию Петербурга для свадьбы сына и позвал Урганта

Горожане возмутились, что культурное учреждение позволили арендовать для частной вечеринки
Регина МАРИНЕЦ
Ведущим пригласили Ивана Урганта, который, по слухам, просит за вечер от 10 млн рублей.

Ведущим пригласили Ивана Урганта, который, по слухам, просит за вечер от 10 млн рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Свадьба сына фармацевтического олигарха прошла в залах Петербургской Филармонии, чем навлекла на себя гнев горожан. Многие писали в соцсетях, что у магнатов «ничего святого не осталось», и указывали, что Филармония - это культурное учреждение, а не банкетный зал.

Кадры пышной свадьбы Георгия Гурцкая-младшего разлетелись по соцсетям. Его отец - фарм-олигарх Георгий Гурцкая - устроил торжество с размахом. Первый день молодожены и гости гуляли в залах Филармонии, на второй день вечеринка переместилась на Крестовский остров. Ведущим пригласили Ивана Урганта, который, по слухам, просит за вечер от 10 млн рублей.

Фото: соцсети невесты

Фото: соцсети невесты

В самой Филармонии объяснили ситуацию. Там подтвердили, что 30 мая в Большом зале прошло закрытое мероприятие, так как концертов на этот день запланировано не было. Правда, изначально хотели провести небольшой концерт в фойе на 50 мест, но продали всего три билета. Деньги вернули зрителям, а концерт отменили.

- Сдавать площадку под частные мероприятия - повсеместная практика, - подчеркнули в пресс-службе учреждения на запрос 78.ru.

По данным портала, аренда престижной площадки стоит от 10 млн рублей. Обычно такие деньги поступают в благотворительный фонд. Кроме того, перед подготовкой к свадьбе в Филармонию привезли грузовики живых цветов.