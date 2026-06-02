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НовостиОбщество2 июня 2026 12:30

Благотворительная детская выставка открылась в Петербурге

На снимках запечатлели детей с особенностями развития
Регина МАРИНЕЦ
Выставка нужна, чтобы показать: несмотря на физические особенности, дети остаются детьми.

Выставка нужна, чтобы показать: несмотря на физические особенности, дети остаются детьми.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Благотворительный фотопроект с портретами детей с особенностями развития открылся в Приморском парке Победы. На снимках запечатлели ребят в образах принцесс, фей, волшебников и рыцарей. Как пишет Piter.TV, выставка продлится бесплатно до 1 июля.

В экспозиции 31 образ. Каждый подбирали индивидуально, чтобы персонаж отражал характер и мечты ребенка. Например, шестилетний Вадим, которому идеально подошел образ Карлсона, - такой же озорной, как его герой.

- Выставка нужна, чтобы показать: несмотря на физические особенности, дети остаются детьми. Они так же мечтают, играют и смеются. Не бывает некрасивых детей - все одинаково прекрасны, - отметила куратор проекта Амина Солтанова.

На выставке можно увидеть не только яркие портреты, но и трогательные истории семей. За физическими ограничениями скрываются безграничные миры, полные мужества и света. Основная часть участников - подопечные центра физической терапии «Пеликан» из Петербурга.