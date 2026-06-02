Нутрициолог назвала три главные ошибки, которые мешают сбросить лишний вес

Второй распространенной ошибкой эксперт назвала ожидание быстрого исчезновения жировых отложений в проблемных зонах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие люди не могут добиться желаемого результата в снижении веса не из-за отсутствия силы воли, а из-за ошибок, которые незаметно мешают организму избавляться от лишних килограммов. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на клинического нутрициолога и биохимика Виолетту Оганесян.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин неудач становится хронический недосып. Эксперт подчеркнула, что недостаток сна влияет не только на самочувствие, но и на процессы обмена веществ.

- Доказано, что если вы спите меньше шести-семи часов, организм при похудении начинает расщеплять преимущественно мышцы, а не жир. Вы честно сидите на диете, но из-за хронического недосыпа буквально съедаете собственные мышцы, - сообщила Виолетта Оганесян.

Второй распространенной ошибкой эксперт назвала ожидание быстрого исчезновения жировых отложений в проблемных зонах. По ее словам, организм самостоятельно решает, откуда брать энергетические запасы, и чаще всего жир уходит не с тех участков тела, которые хотелось бы скорректировать в первую очередь.

- Мы привыкли думать, что дефицит калорий автоматически убирает живот и бока. На деле организм берет энергию отовсюду, и в последнюю очередь из проблемных зон, - пояснила специалист.

Особенно заметна эта особенность у женщин. Как отметила нутрициолог, жировые отложения на бедрах и ягодицах расщепляются медленнее из-за особенностей работы рецепторов, отвечающих за реакцию на адреналин.

Третьей серьезной ошибкой Оганесян назвала слишком резкое сокращение калорийности рациона. По ее словам, организм воспринимает жесткую диету как угрозу голода и начинает экономить энергию. Специалист предупредила, что попытки ускорить снижение веса за счет экстремальных ограничений часто приводят к срывам, ухудшению самочувствия и возвращению потерянных килограммов.