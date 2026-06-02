Юным петербуржцам рассказали, что запрещено делать перед ЕГЭ даже отличникам

В ночь перед экзаменом не стоит пытаться освоить новый материал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Единого государственного экзамена (ЕГЭ) важно правильно организовать подготовку и отдых. Онлайн-школа ЕГЭLand и психолог Алиса Токарева предупредила распространенных ошибках выпускников в последние часы перед экзаменом. По словам психолога, в ночь перед экзаменом не стоит пытаться освоить новый материал. Это создает дополнительную нагрузку на мозг и затрудняет запоминание информации. Токарева отмечает, что особенно важно избегать этого отличникам, которые зачастую стремятся заполнить все пробелы именно в последние моменты.

Кроме того, психолог рекомендует избегать хаотичного повторения тем и сосредоточиться на быстром анализе собственных ошибок и повторении ключевых вопросов.

- Также не следует пытаться искусственно повысить работоспособность с помощью энергетиков, большого количества кофе или успокоительных. Эти методы могут негативно сказаться на состоянии и концентрации во время экзамена, - пояснила Токарева в своем интервью NEWS.ru.