Астраханца задержали за кражу умных часов в Пулково

Похищенное изъяли и скоро вернут владельцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина из Астрахани украл забытые смарт-часы в Пулково, теперь ему грозит колония. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Заявление в транспортную полицию написал 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что пропали его часы стоимостью около 16 тысяч рублей, - рассказали в транспортной полиции.

Полицейские выяснили, что потерпевший снял часы при прохождении досмотра перед полетом и положил их в контейнер для ручной клади. В этот момент 47-летний житель Астрахани, который тоже проходил предполетный досмотр, незаметно забрал гаджет себе.

Подозреваемого нашли. Похищенное изъяли и скоро вернут владельцу. В отношении астраханца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.