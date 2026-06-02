Петербурженкам объяснили, какие правила безопасности важно соблюдать на отдыхе

Петербурженкам посоветовали не принимать коктейли от незнакомцев. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат Константин Степанов напомнил российским туристам о важности соблюдения мер предосторожности во время зарубежных поездок. В своем интервью NEWS.ru специалист рассказал о том, как обезопасить себя от подмешивания в напитки специальных веществ, которые могут усыпить человека.

Степанов посоветовал не принимать коктейли от незнакомцев, даже если они купили их вместе с вами на баре. Лучше заказывать напитки самостоятельно и не отпускать стакан из рук. Также он порекомендовал договориться с попутчиком и меняться бокалами каждые 15 минут, чтобы вовремя заметить подмену. Для дополнительной защиты адвокат рекомендовал приобрести недорогие тест-полоски, которые помогут выявить наличие химических веществ в напитках.

- Если после погружения в напиток тест-полоска изменит цвет - не употребляйте его. Также можно нанести метку на бокал ногтем или лаком. Если после вашего отсутствия метка смещается, это может означать, что бокал был подменен, - рассказал Степанов.

Кроме того, Степанов напомнил о важности цифровой безопасности. Он посоветовал создать в телефоне заметку с сигналом тревоги для близких.