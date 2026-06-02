Александр Беглов вручил награды работникам соцсферы Петербурга

Награждение соцработников прошло в Смольном. Фото: gov.spb.ru

2 июня в Смольном наградили сотрудников социальных учреждений Петербурга. Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии вручения городских наград и премий. Мероприятие прошло в преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 июня. На церемонии также присутствовал председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

- Мы помним, что за сухими словами о «социальной поддержке населения» скрываются большие конкретные дела. Сегодня для многих одиноких стариков и инвалидов соцработник – едва ли не единственный человек, с которым они регулярно общаются. А для многих семей соцработники порой становятся, безо всякого преувеличения, членами семьи. Огромное вам спасибо за эту работу! - отметил в своем приветственном слове глава ЗакСа Александр Бельский.

Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» наградили медсестру Нину Гнутову из Дома социального обслуживания «Стрельна» и воспитателя Наталью Лебедеву из структурного подразделения психолого-педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями Дома социального обслуживания «Первый». Нина Гнутова работает в системе социальной защиты уже 58 лет, а Наталья Лебедева - 46 лет.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Санкт-Петербурга» получили 19 человек, а 24 специалиста были отмечены Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» в семи номинациях.

- Санкт-Петербург - один из самых социально ориентированных регионов страны. Город принял ряд новых мер поддержки семей с детьми, а также уделяет особое внимание поддержке пожилых граждан в рамках проекта «Забота о людях серебряного возраста», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На церемонии награждения была организована выставка работ победителей пятого фотоконкурса «Социальный город», который проводится Комитетом по социальной политике в 12 номинациях.