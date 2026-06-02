Помещение в доме издателя Девриена на Васильевском острове продают за 29 млн рублей

Недвижимость предлагается использовать под офисы. Фото: дом.рф

Помещение в доме издателя Девриена на Васильевском острове выставили на торги. Компания «Дом.РФ» объявила аукцион на помещение площадью 204,6 квадратных метров в Петербурге. Здание по адресу: 4-я линия Васильевского острова, д. 13, лит. А, имеет историческое значение и признано объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Здание было возведено в 1913–1914 годах по проекту архитектора Германа Гримма в стиле модерн с элементами неоклассики. В разные годы здесь располагались контора книгоиздательства, ателье одежды, коллектор детских и школьных библиотек, а также Василеостровский молодежный центр.

- Начальная цена лота составляет 29,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля, сам аукцион запланирован на 10 июля, - сказано на сайте.

Победитель аукциона должен будет выполнить работы по сохранению культурного наследия и соблюдать все законодательные требования к содержанию и использованию здания.