Дмитрий Медведев: Победу на предварительном голосовании Единой России одержали 480 участников СВО

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Жители страны сами выбрали кандидатов, которым могут доверить свое будущее, – тех, кто представит партию на выборах в этом сентябре. Всего на участие в голосовании подали 22 тысячи заявлений, избирателями стали более 10 млн человек. Среди всех политических партий только «Единая Россия» регулярно использует открытое всенародное голосование для предварительного отбора кандидатов на любые депутатские должности. Начиная с 2009 года для всех выдвиженцев от партии обязательным условием стало участие в процедуре.

В этом году особое внимание проявили участники специальной военной операции. От них поступило 1300 заявок, 480 кандидатов одержали победу.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам — тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Также он отметил и высокую конкуренцию: в среднем почти 12 человек претендовали на 1 место в Госдуме, по 7 – в региональные парламенты.

Активную гражданскую позицию продемонстрировали россияне и при сборе инициатив в Новую Народную программу. Более 1,5 млн предложений собрано со всех регионов РФ.

«Избиратель чувствует, что правящая партия не просто ведет популистскую политику, декларируя лозунги, а отчитывается реальными делами и советуется со своими сторонниками по будущим кандидатам от партии», — заключил Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.