Двое детей и взрослый погибли в жестком ДТП с легковушками в Ленобласти

На месте аварии работают экстренные службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое детей и взрослый погибли в жестком ДТП с легковушками на трассе в Ленобласти. Авария произошла 2 июня около 16:00 на 436-м километре трассы А-114. Два легковых автомобиля - Renault Duster и Audi - столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате аварии погибли трое, среди которых были двое детей, - рассказали в пресс-службе ведомства. Еще двое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение в Волхове.

Информация о количестве погибших разнится. По информации пресс-службы МЧС России по Ленобласти, погибло четверо человек. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГУ МЧС России по региону и пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и не выезжать на встречную полосу без необходимости. Также подчёркивается важность использования детских автокресел.

Обновление от 18:16: по информации пресс-службу ГУ МВД России погибли четверо человек, двое из которых - дети.