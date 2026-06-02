На мероприятии с большой речью выступит президент России Владимир Путин. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин выступит с речью на пленарке ПМЭФ-26 в Петербурге. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС. Также впервые за несколько лет на форум приедет официальная делегация США, а также 5 июня президент России проведет встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном.

- На мероприятии с большой речью выступит президент России Владимир Путин, и вместе с ним примут участие президент Республики Дагестан, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии, - рассказал Ушаков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что происходит за день до старта ПМЭФ. Подрядчики торопятся доделать презентационные стенды, чтобы уже утром 3 июня принимать дорогих гостей. Больше всего работы у экспозиции крупного уральского предприятия, которое каждый год удивляет участников форума гигантским панно из живых цветов.