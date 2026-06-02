Конфликт произошел на площадке ТКО во дворе дома по Искровскому проспекту. Фото: https://t.me/SPbGS

Дворник побил женщину совком во время ссоры у мусорной площадки в Петербурге. Впрочем, петербурженка не растерялась. О мусорных разборках рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов. Инцидент произошел 7 ноября 2025 года, когда на контейнерной площадке твердых коммунальных отходов во дворе дома по Искровскому проспекту дворник и местная жительница устроили словесную перепалку.

- В ходе словесного конфликта мужчина схватил последнюю правой рукой за куртку, в ответ она также схватила его за куртку, после чего женщина ударила его по голове сумкой-тележкой, тогда он ударил ее совком для мусора, - уточнили в пресс-службе судов.

Дворник признал свою вину. Суд учел поведение обеих сторон и то, что показания женщины о количестве ударов и характере конфликта оказались недостоверными. У петербурженки не выявлено существенных телесных повреждений. Несмотря на обоюдность конфликта, суд подчеркнул, что это не освобождает от ответственности.

В результате мужчине был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.