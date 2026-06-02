Такое решение приняли на заседании Совета попечителей СПбГУП. Фото: СПБГУП

Ларису Пасешникову назначили ректором Университета профсоюзов в Петербурге. На заседании Совета попечителей СПбГУП выдвинули кандидатуру Ларисы Алексеевны Пасешниковой на пост ректора университета. Кандидатка является выпускницей университета 1996 года и уже 20 лет работает первым проректором, демонстрируя блестящие результаты. Об этом сообщил ректор СПбГУП Александр Запесоцкий.

- Моя коллега была готова к этой работе уже 12 лет назад, когда у меня в первый раз наступил пенсионный возраст. Я тогда и впервые попросил руководство меня отпустить. Но получилось только сейчас, - рассказал Запесоцкий.

Напомним, экс-ректор СПбГУП был восстановлен в правах после того, как Арбитражный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ вернул университету объекты для бесплатного использования. Ранее эти объекты были изъяты судебным решением.

Кроме того, Минобрнауки планирует увеличить количество государственных бюджетных и платных мест, выделяемых СПбГУП для набора студентов в 2026 году.