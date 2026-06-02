Аналитик ТЭК Громов: Экспортный спрос на авиакеросин сильно вырос

Кризис вокруг Ормузского пролива увеличил интерес к российскому авиакеросину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский авиационный керосин привлек внимание новых покупателей из Азии. Страны, которые раньше брали топливо у ближневосточных поставщиков, теперь смотрят в сторону России. Причина – кризис в районе Ормузского пролива, который серьезно осложнил логистику.

О ситуации в интервью URA.RU рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов:

– Проблема авиакеросина в том, что его невозможно хранить длительное время, иначе он превращается в дизельное топливо. Поэтому экспортный спрос на него сильно вырос, особенно со стороны азиатских стран, которые раньше закупали в странах Персидского залива, а сейчас не имеют такой возможности.

По его словам, до кризиса доля экспорта российского керосина была невелика – в основном топливо уходит на внутренний рынок. Примерно 1 млн тонн в год направляли в страны ближнего зарубежья. Сейчас, если бы не действовал временный запрет, география поставок могла бы заметно расшириться. Но правительство ввело ограничения до 30 ноября 2026 года – мера должна обеспечить стабильность внутреннего рынка. Исключение сделано для межправсоглашений и партий, оформленных до вступления постановления в силу.