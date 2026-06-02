Пассажиров попросили выезжать заранее в Пулково из-за возможных пробок в дни ПМЭФ

ПМЭФ-26 пройдет с 3 по 6 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который может повлиять на дорожную ситуацию в городе. Чтобы не опоздать в аэропорт, пассажирам рекомендуют учесть несколько советов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково».

- Заложите на дорогу на 1–1,5 часа больше, чем обычно. Это поможет избежать пробок и стресса. Вместо личного автомобиля можно воспользоваться метро и общественным транспортом. Например: от станции «Московская» можно добраться на автобусах №39 или №39Э, от станции «Ветеранов» - на автобусе №82Э, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также рекомендуется перед выходом из дома проверить дорожную ситуацию в навигаторе и не откладывать все на последний момент.

- Не забудьте, что регистрация на рейсы закрывается за 40 минут до вылета на внутренние рейсы и за 60 минут до вылета на международные рейсы, - напомнили в пресс-службе воздушной гавани.