Аналитик Громов: Резкого взлета цен на внутренние авиаперевозки ждать не стоит

Внутренние российские авиаперевозки повышение цен практически не коснется. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом авиабилеты по России не повторят мировой ценовой гонки. Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в интервью URA.RU объяснил: внутренние перелеты защищены, а зарубежные окажутся под ударом.

Дело в кризисе вокруг Ормузского пролива. Авиакеросин на внешних рынках подорожал в Азии вдвое, в Европе – на 70%. В себестоимости билета топливо занимает 30–40%, поэтому рост цен напрямую бьет по кошельку пассажира. Но правительство запретило экспорт керосина – и отсекло соблазн для компаний продавать топливо за рубеж по высоким тарифам, одновременно разгоняя цены внутри страны. Громов также заявил:

– Резкого взлета цен на внутренние перевозки в России ждать не стоит.

С международными рейсами иначе. Самолеты заправляются за границей по местным ценам, а там топливный кризис в разгаре. Если ситуация в проливе не улучшится, стоимость зарубежных перелетов продолжит расти и дальше. Российские же пассажиры на внутренних направлениях от этого защищены.