На Северной верфи спустили на воду морозильный ярусолов «Марлин»

Производительность «Марлина» составляет 25 тонн готовой продукции в день. Фото: gov.spb.ru

На заводе «Северная верфь» заказчику передали ярусолов-процессор «Марлин». Судно станет частью рыболовецкого флота Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. «Марлин» - второй корабль в проекте MT1112XL и один из немногих в мире, который может производить готовую рыбную продукцию непосредственно на борту. На судне установлены автоматизированные линии и оборудование для переработки рыбы без отходов. Это обеспечивает экологичность и технологичность процесса.

- Ярусный способ ловли, используемый на «Марлине», считается одним из самых безопасных для окружающей среды. Судно имеет высокую степень локализации: большинство оборудования произведено в России, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Производительность «Марлина» составляет 25 тонн готовой продукции в день, а морозильный трюм может вместить около 500 тонн. Водоизмещение судна - 2,2 тысячи тонн, длина - 59 метров, ширина - 13 метров. Автономность плавания составляет до 45 суток.

Александр Беглов также подчеркнул важность спуска судна на воду, отметив, что это способствует выполнению поручения президента России по развитию гражданского судостроения, обновлению рыбопромыслового флота и достижению технологического лидерства в судостроительной отрасли.