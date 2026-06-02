Бывший муж вырезал глаза жительнице Волгограда

Неадекватный бывший вырезал глаза жительнице Волгограда, а после отсидки пришел к ней извиняться. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Волгограда Лидия рассказала, как бывший муж вырезал ей глаза после того, как они расстались. Подробности жуткой истории приводит NEWS.ru со ссылкой на интервью женщины блогеру Елене Погребижской. Пострадавшая от изверга поделилась, что домашний тиран неоднократно ей угрожал, когда подозревал ее в изменах. В частности, он не был уверен, что сын - его, пока не убедился, что тот действительно на него похож. Кроме того, он запирал супругу в квартире, выкидывал ее вещи, бил ногами в живот, если ему что-то не нравилось. Такие истерики длились годами, пока не случился развод. Однако преследования продолжились. 24 мая 2013 года Андрей напал на Лидию с ножом и вырезал ей оба глаза.

- Он хотел убить меня, но остановился. С обратной стороны в квартиру стучала со всей силы моя мама. В итоге Андрей выбежал из квартиры и сел в авто, где его ждал наш семилетний сын. Мальчик спросил у отца, что с его руками, почему они в крови, а тот ответил, что чинил кран и испачкался, - цитируют в издании жертву бывшего мужа.

Неадекватного бывшего задержали. Ему дали 12 лет колонии, однако он вышел на свободу в октябре 2024 года. Женщина говорит, что он уже приходил к ней и просил прощения. Зрение ей так и не восстановили.