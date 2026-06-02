Студент из Арзамаса перечислил 10 тысяч рублей вымогателю, получившему его интимные фото

Студент пожаловался на вымогателя интимных фото. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студент из Арзамаса стал жертвой вымогателя. Неизвестный человек написал ему в соцсетях и сказал, что заполучил его интимные фотографии. Удостоверившись, что аноним не блефует, 19-летний парень попросил его не выставлять снимки на публику. Тот взамен потребовал с него 20 тысяч рублей. У студента нашлось только 9984 рубля: последние копейки, что были на счету. После этого жертва вымогателя понял, что от него так просто не отстанут и пошел писать заявление в полицию.

- Следственные органы по факту инцидента возбудили уголовное дело по первой части статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии. Полицейские устанавливают его личность и выясняют все обстоятельства произошедшего, - пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее «КП-Петербург» писала, как извращенец вымогал интимные фото у девятилетней девочки. Его оперативно задержали и отправили в СИЗО на время следствия.