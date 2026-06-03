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НовостиОбщество3 июня 2026 6:31

Губа лося, оливье с раковыми шейками и строганина из омуля: Чем будут кормить гостей на ПМЭФ-2026

Гостей ПМЭФ-2026 будут угощать строганиной из омуля и губой лося
Регина МАРИНЕЦ
Посетителям предложат настоящие шедевры русской кухни.

Посетителям предложат настоящие шедевры русской кухни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня, участников ждет изысканное меню. Об этом рассказали «Известия», опубликовав список блюд от ресторана «Варево», который будет обслуживать мероприятие.

Посетителям предложат настоящие шедевры русской кухни. На выбор - как классические национальные блюда, так и экспериментальные вкусы.

- На завтрак гости смогут попробовать блины с деревенской сметаной и черной икрой, картофельные драники с крабом или кашу с карамелизированной грушей, - следует из меню.

Самая необычная позиция спряталась в разделе «Горячие закуски» - губа лося с земляной грушей. В «Холодных закусках» значится строганина из омуля. Кроме того, в меню есть оливье с раковыми шейками.

Для сравнения: в прошлом году на ПМЭФ-2025 ресторан «Башкортостан» предлагал гостям обеды за 12 тысяч рублей. В один из сетов входили кыстыбый с картофелем и филе конины с пшеницей и грибами.