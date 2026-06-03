Инженер предстанет перед судом из-за гибели девочек на заброшке в Ленобласти

Следствие пришло к выводу, что виноват инженер-строитель. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Волосовском районе завершили расследование уголовного дела против инженера-строителя ЗАО «Октябрьское». Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум девочкам-подросткам.

Трагедия случилась 31 мая 2025 года в деревне Терпилицы. Две девочки беспрепятственно зашли в аварийное здание, которое находилось в пользовании организации. Дети не знали, что строение опасно для жизни. Они стали по очереди стали пытаться разрушить опору пустотной плиты. В итоге та не выдержала и рухнула на детей вместе с бетонными перекрытиями.

- Следствие пришло к выводу, что виноват инженер-строитель. Он ненадлежаще исполнял свои профессиональные обязанности и не принял мер для обеспечения безопасности. Именно это, по версии обвинения, привело к трагедии, - сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Сейчас по делу собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Инженеру грозит наказание по части 3 статьи 109 УК РФ.