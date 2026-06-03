«Бурановские бабушки» выступили на ПМЭФ-2026

По словам бабушек, местные жители встретили их очень хорошо. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Фольклорный ансамбль из Удмуртии выступил в Петербурге на ПМЭФ-2026. Участницы коллектива исполнили песню «Юность моя» группы Dabro. Артистки находятся в приподнятом настроении и планируют весело провести время, передает корреспондент «КП-Петербург».

- Будем петь, плясать, веселиться, радоваться вместе, тусить, - поделились они.

По словам бабушек, местные жители встретили их очень хорошо. Петербуржцы рассказали им о городских достопримечательностях, показали интересные места и помогли проникнуться атмосферой Северной столицы. Артистки признались, что после теплого приема и прогулок по городу буквально влюбились в Петербург.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Форум традиционно становится главной деловой площадкой страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, науки, стартапы и международные делегации. Главная тема в этом году - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».