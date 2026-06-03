Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
3 июня 2026 8:01

Робот-балерина встречает гостей на ПМЭФ-2026видео

Парочка андроидов посылает толпе воздушные поцелуи
Регина МАРИНЕЦ
Когда делегаты подходят ко входу, механическая парочка оживает.

Когда делегаты подходят ко входу, механическая парочка оживает.

Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Нарядная пара роботов встречает гостей Петербургского международного экономического форума на площадке «Экспофорума». Как рассказывает корреспондент «КП-Петербург», андроиды наряжены в строгий смокинг и балетную пачку.

- Один из них – женский робот в образе миниатюрной танцовщицы. Через ее плечо перекинута модная дамская сумочка. Ее спутник выглядит строже - он одет в черный мужской костюм, - передает журналист.

Парочка роботов на ПМЭФ-2026

Нарядная пара роботов встречает гостей форума.

Когда делегаты подходят ко входу, механическая парочка оживает. Они посылают толпе воздушные поцелуи и кокетливо сообщают, что «ищут счастья».

С прессой роботы общаются настороженно. Они не стесняются камер, но признаются, что боятся неожиданных вопросов журналистов. Свои вопросы представители СМИ просят заранее согласовывать с охраной - на всякий случай.