Когда делегаты подходят ко входу, механическая парочка оживает. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Нарядная пара роботов встречает гостей Петербургского международного экономического форума на площадке «Экспофорума». Как рассказывает корреспондент «КП-Петербург», андроиды наряжены в строгий смокинг и балетную пачку.

- Один из них – женский робот в образе миниатюрной танцовщицы. Через ее плечо перекинута модная дамская сумочка. Ее спутник выглядит строже - он одет в черный мужской костюм, - передает журналист.

Парочка роботов на ПМЭФ-2026 Нарядная пара роботов встречает гостей форума.

Когда делегаты подходят ко входу, механическая парочка оживает. Они посылают толпе воздушные поцелуи и кокетливо сообщают, что «ищут счастья».

С прессой роботы общаются настороженно. Они не стесняются камер, но признаются, что боятся неожиданных вопросов журналистов. Свои вопросы представители СМИ просят заранее согласовывать с охраной - на всякий случай.