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НовостиОбщество3 июня 2026 8:29

Закон о бесплатных колледжах для не сдавших ОГЭ приняли в Петербурге

Ребята смогут пойти учиться на востребованные специальности
Регина МАРИНЕЦ
Это снизит риск попадания молодежи в криминальную среду и поможет найти работу.

Это снизит риск попадания молодежи в криминальную среду и поможет найти работу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге приняли закон, который поможет подросткам, не сдавшим ОГЭ, получить среднее профессиональное образование в местных колледжах за счет городского бюджета. Власти считают, что так город получит квалифицированные кадры, а ребята - второй шанс не остаться на обочине.

Сейчас ситуация выглядит так: ученик не прошел государственную аттестацию и до пересдачи выпадает из процесса почти на год. Он ничего не делает, теряет время и мотивацию. Новый документ позволяет использовать этот промежуток с пользой.

- Правительство Петербурга получит право выделять деньги из городской казны на профподготовку для «двоечников». Параллельно с обучением профессии подросток будет подтягивать школьную программу и готовиться к пересдаче ОГЭ, - пояснили депутаты парламента Петербурга.

В итоге он получит сразу два документа: школьный аттестат и диплом о профессиональном образовании. Авторы инициативы уверены, что это снизит риск попадания молодежи в криминальную среду и поможет найти работу.