Женщина за рулем Kia Rio не заметила малыша и не успела затормозить. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иномарка жестко сбила и протащила трехлетнего малыша около дома в поселке Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в поселке Советский. Мальчик на велосипеде копошился между двумя припаркованными машинами, а потом резко развернулся и поехал к маме. Женщина за рулем Kia Rio не заметила малыша и не успела затормозить.

ДТП с трехлетним малышом в Ленобласти Видео: «Дорожный инспектор»/telegram

Все случилось прямо на глазах у матери. Женщина сидела на лавочке у подъезда и видела момент наезда. Ее крики попали на видео, опубликованное в telegram-канале «Дорожный инспектор».

- Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи борются за его жизнь, - рассказали в полиции.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.