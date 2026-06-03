Карелия и Ленобласть вошли в список регионов с дефицитом питьевой воды

Крупные города часто берут воду из рек и водохранилищ, а не из-под земли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Карелия и Ленобласть попали в десятку регионов России с дефицитом российских регионов, где наблюдается нехватка качественных подземных вод. Об это сообщил портал «Карелинформ» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

- Дефицит зафиксирован в Карелии, Калмыкии, Дагестане, Чувашии, а также Вологодской, Ленинградской, Курганской, Челябинской, Омской и Астраханской области, - заявил Козлов.

В целом по стране запасов подземных вод достаточно, но распределены они неравномерно. Где-то проблема в высокой минерализации, где-то мешает вечная мерзлота, а где-то водоносные горизонты просто бедны водой. Именно поэтому крупные города часто берут воду из рек и водохранилищ, а не из-под земли.

Чтобы решить проблему на вододефицитных территориях, государство каждый год выделяет деньги на геологоразведку. Для производства бутилированной воды можно использовать как природные подземные источники, так и воду, прошедшую дополнительную подготовку.