В 2,5 млн рублей обошлось самое дорогое бронирование отеля на ПМЭФ-2026

Средняя цена ночи составила 155 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самый дорогой номер в пятизвездочном отеле Петербурга в дни ПМЭФ обошелся в 2,49 млн рублей. Его снял представитель FMCG-компании снял, об этом пишет пресс-служба компании «Аэроклуб», которая занимается организацией делового туризма.

- В целом число ночей в пятизвездочных гостиницах снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Общий объем бронирований в отелях Петербурга упал на 21%. Средняя цена ночи составила 155 тысяч рублей, что на 23% меньше, чем год назад, - поясняют эксперты компании.

Больше всего пятизвездочные отели выбрали представители правовых и консалтинговых компаний. Почти половину всех ночей они провели в номерах люкс. У финансистов этот показатель вырос с 14% до 30%. А вот нефтегазовые и энергетические компании сократили количество ночей в дорогих отелях на 83%. При этом они стали чаще снимать «четыре звезды» и апартаменты.